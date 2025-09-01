Wielki powrót aktora z Harry’ego Pottera w serialowej wersji. Poznaliśmy kolejne gwiazdy widowiska

Ten aktor z filmowej serii ponownie wcieli się w tę samą postać.

Trwają prace nad długo wyczekiwaną telewizyjną adaptacją Harry’ego Pottera od HBO, a lista obsady wciąż się powiększa. Twórcy produkcji ujawnili kolejne nazwiska aktorów, którzy wcielą się w postacie znane fanom czarodziejskiego świata. Harry Potter – Warwick Davis powróci do roli profesora Flitwicka w serialu Do Hogwartu powróci Warwick Davis, znany z filmowej sagi jako profesor zaklęć Filius Flitwick. Aktor, który w oryginalnych ekranizacjach występował również w roli goblina Griphooka, tym razem skupi się wyłącznie na postaci nauczyciela. W rolę bankiera z Gringotta wcieli się Leigh Gill.

Obsada szkolnej kadry powiększy się także o Sirine Sabę, która zagra profesor Pomonę Sprout, opiekunkę Hufflepuffu i mistrzynię zielarstwa. Richard Durden przeobrazi się w ducha historii magii, profesora Cuthberta Binnsa, a Bríd Brennan dołączy jako uzdrowicielka Madam Poppy Pomfrey. Nowe nazwiska pojawiły się również wśród uczniów. Elijah Oshin zagra Deana Thomasa, zaś Finn Stephens i William Nash wcielą się w lojalnych kolegów Draco Malfoya, czyli Vincenta Crabbe’a i Gregory’ego Goyle’a.

Zdjęcia do serialu odbywają się w studiach Warner Bros. w Leavesden pod Londynem. HBO stopniowo ogłasza kolejne elementy obsady, niedawno informując o wyborze aktorów do ról rodzeństwa Rona Weasleya. W Freda i George’a wcielą się bliźniacy Tristan i Gabriel Harland, Percy’ego zagra Ruari Spooner, a Ginny, Gracie Cochrane. W głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina jako Harry’ego Pottera, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger i Alastaira Stouta w roli Rona Weasleya. W obsadzie znaleźli się także John Lithgow jako Albus Dumbledore, Nick Frost jako Hagrid, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape czy Katherine Parkinson jako Molly Weasley. Draco Malfoya zagra Lox Pratt, a jego ojca Lucjusza – Johnny Flynn. Do tego dochodzą Leo Earley w roli Seamusa Finnigana, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown oraz Bertie Carvel jako minister magii Cornelius Fudge. W produkcji wystąpią także Bel Powley i Daniel Rigby jako Petunia i Vernon Dursley, a wśród najnowszych nazwisk znaleźli się Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Amos Kitson jako Dudley Dursley, Louise Brealey jako nauczycielka latania Madam Hooch oraz Anton Lesser jako wytwórca różdżek Garrick Ollivander. Serial ma trafić na ekrany w 2027 roku i będzie dostępny zarówno na HBO, jak i w serwisie HBO Max. Za całość odpowiada showrunnerka i scenarzystka Francesca Gardiner.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.