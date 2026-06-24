Wielki kinowy hit z datą premiery na Disney+. Film obejrzymy już niedługo

Disney ogłosił, że Diabeł ubiera się u Prady 2 trafi na platformę wytwórni już 29 lipca. Produkcja pojawi się więc w streamingu niecałe dwa miesiące od swojego kinowego debiutu, który przypadał na 1 maja tego roku.

Diabeł ubiera się u Prady 2 – data premiery na Disney+

Zanim jednak film zadebiutuje w Disney+, widzowie otrzymają możliwość kupienia filmu na nośnikach fizycznych. Już 28 czerwca Diabeł ubiera się u Prady 2 trafi na 4K Ultra HD oraz Blu ray, a także pojawi się na platformach cyfrowych, w tym Amazon Prime Video oraz Apple TV. Dwa dni później, 30 czerwca, do sprzedaży trafi również specjalny pakiet DVD i cyfrowy, zawierający oryginalny film z 2006 roku oraz tegoroczną kontynuację.