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Wielki kinowy hit z datą premiery na Disney+. Film obejrzymy już niedługo

Radosław Krajewski
2026/06/24 10:25
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Platforma ujawniła datę premiery swojego kinowego hitu.

Disney ogłosił, że Diabeł ubiera się u Prady 2 trafi na platformę wytwórni już 29 lipca. Produkcja pojawi się więc w streamingu niecałe dwa miesiące od swojego kinowego debiutu, który przypadał na 1 maja tego roku.

Diabeł ubiera się u Prady 2

Diabeł ubiera się u Prady 2 – data premiery na Disney+

Zanim jednak film zadebiutuje w Disney+, widzowie otrzymają możliwość kupienia filmu na nośnikach fizycznych. Już 28 czerwca Diabeł ubiera się u Prady 2 trafi na 4K Ultra HD oraz Blu ray, a także pojawi się na platformach cyfrowych, w tym Amazon Prime Video oraz Apple TV. Dwa dni później, 30 czerwca, do sprzedaży trafi również specjalny pakiet DVD i cyfrowy, zawierający oryginalny film z 2006 roku oraz tegoroczną kontynuację.

GramTV przedstawia:

Powrót serii okazał się finansowym strzałem w dziesiątkę. Cała marka przekroczyła w ubiegłym tygodniu granicę miliarda dolarów wpływów z globalnego box office’u. Sama druga część zebrała już ponad 677 milionów dolarów na całym świecie, co potwierdza, że widzowie wciąż chętnie wracają do historii osadzonej w bezwzględnym świecie mody, mediów i wielkich ambicji.

Do swoich ról powróciły najważniejsze gwiazdy pierwszej części. W obsadzie znaleźli się Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci. Sequel wyreżyserował David Frankel, scenariusz napisała Aline Brosh McKenna, producentką filmu została Wendy Finerman, a funkcje producentów wykonawczych pełnili Michael Bederman, Karen Rosenfelt oraz Aline Brosh McKenna.

Źródło:https://deadline.com/2026/06/the-devil-wears-prada-2-streaming-disney-plus-hulu-dvd-extras-1236964982/

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
Disney
streaming
Disney+
Diabeł ubiera się u Prady 2
David Frankel
Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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