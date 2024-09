Wielka księga Nintendo wkrótce w sprzedaży

Po polskim wydaniu Wielkiej Księgi Mario zostanie przetłumaczona również Wielka Księga Nintendo. Jest to książka opisująca historię Nintendo, ich konsol oraz gier. Oryginał został napisany przez brytyjski magazyn Retro Gamer. Warto przypomnieć, że wspomniana firma ma w swoim portfolio takie serie, jak Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Animal Crossing i wiele innych.

Wielka Księga Nintendo

Co zawiera Wielka Księga Nintendo?

Wielka Księga Nintendo opisuje dokładną drogę, jaką przebyło Nintendo w celu stania się jedną z najpopularniejszych firm zajmujących się produkcją gier wideo. Poznamy również najlepsze, według autorów, produkcje stworzone przez Nintendo na wszystkie dostępne konsole. Do tego będziemy mogli przeczytać szczegółowe opisy najbardziej wpływowych gier japońskiego producenta, takich jak Super Mario Land i The Legend of Zelda: A Link to the Past.