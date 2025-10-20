Wielka awaria najpopularniejszych stron i usług. Nie działa nawet Epic Games Store i Roblox

W poniedziałkowy poranek użytkownicy w Ameryce Północnej i Europie doświadczyli szeroko zakrojonych problemów z dostępem do wielu popularnych platform i usług online. Według wstępnych informacji trudności są związane z awarią w centrum danych Amazon Web Services w stanie Wirginia.

Amazon Web Services nie działa, w tym Fortnite i Roblox

Zakłócenia dotknęły nie tylko usług Amazona, takich jak Amazon Music, Prime Video czy Amazon Alexa. Problemy zgłaszali również użytkownicy platform Signal, Roblox, Disney+, IMDb, Zoom, Life360, PlayStation Network, Steam, Xbox Live i Fortnite. Awaria objęła więc zarówno serwisy streamingowe, komunikatory, gry online, jak i aplikacje użytkowe.