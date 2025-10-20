Wielka awaria najpopularniejszych stron i usług. Nie działa nawet Epic Games Store i Roblox

W poniedziałkowy poranek użytkownicy w Ameryce Północnej i Europie doświadczyli szeroko zakrojonych problemów z dostępem do wielu popularnych platform i usług online. Według wstępnych informacji trudności są związane z awarią w centrum danych Amazon Web Services w stanie Wirginia.
Amazon Web Services nie działa, w tym Fortnite i Roblox
Zakłócenia dotknęły nie tylko usług Amazona, takich jak Amazon Music, Prime Video czy Amazon Alexa. Problemy zgłaszali również użytkownicy platform Signal, Roblox, Disney+, IMDb, Zoom, Life360, PlayStation Network, Steam, Xbox Live i Fortnite. Awaria objęła więc zarówno serwisy streamingowe, komunikatory, gry online, jak i aplikacje użytkowe.
Amazon Web Services poinformowało, że pierwsze nieprawidłowości zostały zauważone krótko po północy czasu pacyficznego. Firma zgłosiła wówczas zwiększoną liczbę błędów i opóźnień w działaniu wielu usług.
Możemy potwierdzić znaczące wskaźniki błędów dla zapytań kierowanych do punktu końcowego DynamoDB w regionie US-EAST-1 – przekazał zespół AWS w komunikacie.
W kolejnym oświadczeniu dodano:
Problem wpływa również na inne usługi AWS w tym samym regionie. W tym czasie klienci mogą mieć trudności z tworzeniem lub aktualizacją zgłoszeń do pomocy technicznej. Inżynierowie natychmiast rozpoczęli działania mające na celu ograniczenie skutków awarii i zrozumienie jej źródła. Będziemy przekazywać kolejne informacje, gdy tylko pojawią się nowe ustalenia.
Choć wskazuje się na awarię centrum danych w północnej Wirginii jako potencjalne źródło problemu, nie zostało jeszcze potwierdzone, że była to jedyna przyczyna niedziałających usług. Skala problemu pokazuje jednak, jak duże znaczenie mają usługi Amazona dla funkcjonowania sieci. AWS jest kluczową infrastrukturą dla tysięcy firm technologicznych i platform cyfrowych na całym świecie.
W tej chwili nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do awarii. Inżynierowie Amazon Web Services nadal prowadzą analizy, a kolejne komunikaty mają zostać opublikowane po zidentyfikowaniu źródła problemu i przywróceniu pełnej sprawności usług.
