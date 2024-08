Większość graczy Diablo 4 przemierza Sanktuarium solo. Sytuację może zmienić 6. sezon

Ostatnio Blizzard dostarczył nowych szczegółów związanych z nadchodzącym dodatkiem do Diablo 4 . Mogliśmy również przyjrzeć się fragmentom rozgrywki z Vessel of Hatred , które pokazywały nową klasę postaci w akcji. Podczas gamescom 2024 twórcy zdradzili natomiast ciekawe statystyki, informujące o odsetku graczy, którzy przemierzają Sanktuarium samotnie.

Warto przypomnieć, że wraz z premierą Vessel of Hatred i startem 6. sezonu w grze pojawi się tak zwany „party finder”. Oznacza to, że miłośnicy Diablo 4 będą mogli w łatwiejszy sposób wyszukiwać towarzyszy do zabawy, również do przemierzania kooperacyjnych lochów. Być może właśnie ta funkcja sprawi, że więcej osób będzie chętnych do grupowej rozgrywki.

Przygotuj się na następny rozdział Diablo IV. Zostań największym drapieżnikiem dżungli, wcielając się w zupełnie nową klasę – spirytystów. Powiększ mapę i wyrusz do nowego regionu Nahantu w poszukiwaniu Neireli, która cierpi z powodu konsekwencji swej decyzji o uwięzieniu Mefista, Najwyższego Zła, i szuka sposobu na jego unicestwienie. Zwerbuj najemników, którzy pomogą Ci w walce, stań do boju z innymi graczami w nowej aktywności PvE i nie tylko. – głosi opis dodatku do Diablo 4.

Na koniec zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Diablo 4: Vessel of Hatred zadebiutuje 8 października 2024 roku. Dodatek będzie dostępny na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Przy okazji zapraszamy również do lektury: Gamescom 2024: Diablo IV Vessel of Hatred - wywiad i kilka słów o Spirytyście!.