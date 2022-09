Wiedźmin: Rodowód krwi na kolejnych zdjęciach. Pierwsze spojrzenie na nową bohaterkę

Podczas Tudum ogłoszono również, że do obsady serialu dołączyła Minnie Driver. Teraz ujawniono, że aktorka wcieli się w Seanchai, zmiennokształtną kolekcjonerkę starej wiedzy z umiejętnością podróżowania między czasem a światami. Niewielu przedstawicieli jej gatunku pozostało. Postać ożywia dawno zapomniane historie, szczególnie wtedy, gdy świat ich najbardziej potrzebuje. Zdjęcia bohaterki zobaczycie jako ostatni na samym dole strony.

Akcja serialu rozgrywa się na 1200 lat przed wydarzeniami ukazanymi w Wiedźminie i opowie pradawne dzieje Kontynentu władanego wówczas przez elfy. Dowiemy się, jak doszło do stworzenia pierwszego wiedźmina i jakie wydarzenia doprowadziły do Koniunkcji Sfer, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się w jeden.

W obsadzie znajdują się: Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Michelle Yeoh, Lenny Henry, Mirren Mack, Nathaniel Curtis, Dylan Moran, Jacob Collins-Levy, Lizzie Annis, Huw Novelli, Francesca Mills, Amy Murray, Zach Wyatt i Minnie Driver.