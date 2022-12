Wiedźmin: Rodowód krwi miażdżony w recenzjach. „Lepiej zagrajcie w Wiedźmina 3”

Wcześniej informowaliśmy, że showrunner Declan de Barra zdecydował się na stworzenie serialu ze względu na frustrację wynikającą z braku opisu tej historii wiedźmińskiego świata w książkach Andrzeja Sapkowskiego. Dla wielu recenzentów to właśnie scenariusz stanowi największe źródło problemów Wiedźmina: Rodowodu krwi, które pełne jest fabularnych skrótów, drewnianych dialogów i braku jakichkolwiek emocji w przedstawieniu podróży drużyny głównych bohaterów.

Wiedźmin: Rodowód krwi to zaskakujący niewypał oparty na świecie fantasy. Jest w nim kilka elementów, które można polubić – a mianowicie jego szaleńcza i wywołująca zachwyty akcja, a także kilka bardzo przejmujących momentów postaci. Jednak te bledną w porównaniu z niechlujną historią, dziwacznym montażem, kiepskimi postaciami i niepotrzebną ekspozycją fabuły – wszystko to wskazuje na rozczarowujący serial Netflix, który nie wie, czym chce być – Tech Radar.

Rodowód krwi istnieje jako przeciwieństwo udanych seriali fantasy: świat bez definiujących cech, multiwersum, którego nawet Michelle Yeoh nie może uratować. Jest to świat pozbawiony kolorytu, zamieszkany przez generyczne, archetypiczne postacie walczące o przedostanie się z punktu A do punktu B, ponieważ tak chce fabuła. Problemy są głębsze niż brak wiodącej gwiazdy, w której można by zakorzenić cały świat. Wiedźmin: Rodowód krwi ostatecznie pada ofiarą ryzyka, że ​​​​każde uniwersum (a jest ich wiele) musi działa, ale gdy zbyt chciwie się je rozszerza, traci się to, co czyni go wyjątkowym – Polygon.