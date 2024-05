Wiedźmin nadal przyciąga widzów. Znamy wyniki oglądalności 3. sezonu

Chociaż wyniki nie są tak dobre, jak w przypadku poprzednich sezonów, to użytkownicy Netflixa wciąż chcą oglądać nowe przygody Geralta.

W ubiegłym roku Netflix rozpoczął upubliczniać dane oglądalności swoich filmów i seriali z ostatniego półrocza. Właśnie pojawił się nowy raport, który przedstawia dane od lipca do grudnia 2023 roku, obejmujących 99% wszystkich odtworzeń w serwisie Netflix. W drugiej połowie ubiegłego roku subskrybenci obejrzeli na całym świecie około 90 miliardów godzin. Jest to spadek z 93 miliardów godzin obejrzanych na platformie w pierwszej połowie 2023 roku. Najchętniej oglądanym filmem był Zostaw świat za sobą, a serialem aktorska ekranizacja One Piece.

Najpopularniejsze filmy i seriale Netflixa w drugiej połowie 2023 roku

Zostaw świat za sobą zadebiutowało na Netflixie 8 grudnia 2023 roku i szybko zdobyło ogromną popularność. Film wygenerował aż 121 mln wyświetleń w nieco ponad trzy tygodnie. Tym samym film z Julią Roberts, Ethanem Hawkiem i Mahershalą Alim został piątym najpopularniejszym filmem w historii platformy.