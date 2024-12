Wiedźmin i Cyberpunk 2077 tanio na Steam. CD Projekt RED zaprasza na promocje

Do Cyberpunka 2077 i dodatku Widmo wolności trafiła najnowsza aktualizacja 2.2, wprowadzająca szereg nowości i usprawnień, czyniąc z gry CD Projekt RED jeszcze bardziej kompletną produkcję. Jest to więc dobra okazja, aby zatopić się w Night City po raz pierwszy lub powrócić do gry po latach. Jeżeli nie posiadacie jeszcze swojej kopii gry lub ominął Was wydany w ubiegłym roku dodatek, to studio wyszło temu naprzeciw i na Steam przecenili podstawową wersję oraz dodatek, oferując je w atrakcyjnych cenach.