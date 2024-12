Cyberpunk 2077 otrzymał aktualizację 2.2. Nowe funkcje, masa usprawnień i kolejne sekrety do odkrycia

CD Projekt RED przedstawiło nowości w kolejnym patchu do Cyberpunka 2077 i dodatku Widmo wolności.

Chociaż Cyberpunk 2077 miał nie być dłużej rozwijany, to wczoraj CD Projekt RED ogłosiło nową aktualizację do gry, która właśnie dzisiaj obchodzi swoją czwartą rocznicę premiery. Polskie studio postanowiło uczcić to wydarzenie w szczególny sposób. Najpierw zaprosili graczy na wspólną transmisję, na której opowiedzieli o wszystkich nowych funkcjach, które pojawiły się w patchu 2.2 dla podstawowej wersji gry i dodatku Widmo wolności. Z poniższego filmu dowiedzieliśmy się, jakie nowości przyszykowali deweloperzy dla fanów cyberpunkowego świata.