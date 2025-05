Wiedźmin 3 z rozwojem postaci rodem z Wiedźmina 1. Nowa modyfikacja pozwala poczuć się jak Geralt z pierwszej części

Polski modder postanowił przenieść drzewka talentów z pierwszego Wiedźmina do trzeciej części serii od CD Projekt Red.

Scena moderska Wiedźmina 3 znów przyniosła ciekawy projekt. Patryk „Gerwant” Ładocha jako pierwszy na świecie przeniósł cały system rozwoju postaci z pierwszego Wiedźmina do trzeciej odsłony kultowej serii od CD Projekt Red. Efekt jego ośmiomiesięcznej pracy, mod Witcher 1 Talent Trees Remake in Witcher 3, jest już dostępny w wersji beta i można go przetestować pobierając z serwisu Nexus Mods.

Wiedźmin 3: Dziki Gon z drzewkiem talentów rodem z Wiedźmin 1

To nie pierwszy projekt Gerwanta – fanom gry może być znany z ambitnej modyfikacji Tales of the Witcher, która rozszerza mapę Dzikiego Gonu o nowe tereny Cintry i oferuje dodatkowe misje fabularne. Teraz jednak polski twórca skupia uwagę całej społeczności moderskiej na swoim nowym dziele, które nie tylko wzbudza nostalgię, ale również imponuje skalą i wykonaniem.