Więcej pierścieni i powrót kultowego potwora z Władcy Pierścieni w 2. sezonie Pierścieni Władzy

Pomimo strajku scenarzystów prace nad drugim sezonem Pierścieni Władzy wciąż trwają. Na premierę nowych odcinków będziemy musieli poczekać do przyszłego roku, ale aktorka Morfydd Clark podczas imprezy FYC w Hollywood podzieliła się kilkoma nowymi informacjami o nadchodzącym sezonie. Ujawniła, że fani mogą oczekiwać pojawienia się kolejnych pierścieni.

Przypomnijmy, że w pierwszym sezonie byliśmy świadkami wykucia trzech elfich pierścieni przez mistrza Celebrimbora, któremu asystował Halbrand. Morfydd Clark zdradziła, że w nowych odcinkach zostaną stworzone kolejne pierścienie. Niestety nie wiadomo, czy chodzi o pierścienie wykute dla krasnoludów i ludzi, czy też może o Jedyny Pierścienień, który noszony był przez Saurona.

Aktorka przyznała także, że Galadriela otrzyma pierścień znany jako Nenya. Pozostałe dwa trafią do Gil-Galada oraz Cirdana, legendarnego budowniczego okrętów, który zadebiutuje w drugim sezonie.

Szeloba pojawia się w drugim sezonie Pierścieni Władzy

To jeszcze nie koniec rewelacji, gdyż według Fellowship of Fans w nowych odcinkach pojawi się Szeloba. Fani mogą kojarzyć tę ogromną pajęczycę z Władcy Pierścieni: Powrotu króla z trylogii Petera Jacksona. Szeloba mieszkała w Mordorze i zawarła z Sauronem pakt, aby strzec jednego z wejść do krainy, w zamian mogła żywić się przypadkowymi ofiarami i orkami.