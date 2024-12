Widzowie masowo wracają do Squid Game. Netflix chwali się rekordowymi wynikami

Do drugiego sezonu pozostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz widzowie masowo powracają do pierwszych odcinków Squid Game.

Koreański hit zawładnął światem w 2021 roku. Nic więc dziwnego, że Netflix uparł się, aby powstał drugi sezon i przekonali Hwang Dong-hyuka, aby nakręcić kolejne odcinki. Jeszcze pod koniec listopada serial otrzymał nowy zwiastun, który był jednym z ostatnich sygnałów, aby nadrobić lub przypomnieć sobie wydarzenia z pierwszego sezonu. Subskrybenci platformy wzięli sobie to ostrzeżenie do serca i zaczęli masowo oglądać Squid Game przed premierą nowych odcinków.

Squid Game ze wzrostem oglądalności przy okazji premiery drugiego sezonu

Od momentu premiery serial przyciągnął aż 330 milionów widzów, co przełożyło się na 2,8 miliarda godzin. Jest to absolutny rekord oglądalności, do którego żadna inna produkcja, czy to filmowa, czy serialowa, nie może się mierzyć.