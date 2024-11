Powrót do gry. Netflix prezentuje nowy zwiastun drugiego sezonu Squid Game

Netflix ujawnił pełny zwiastun drugiego sezonu Squid Game, kontynuacji globalnego fenomenu, który podbił serca widzów na całym świecie. W dynamicznym materiale promocyjnym widzimy powrót znanych bohaterów, a także zapowiedź nowych, jeszcze bardziej emocjonujących rozgrywek.

Pełen zwiastun nowego Squid Game

Za serial odpowiada jego twórca Hwang Dong-hyuk, który ponownie stanął za kamerą i napisał scenariusz. W obsadzie powracają m.in. Lee Jung-jae, który ponownie wciela się w Seong Gi-huna. Co ciekawe, z jakiś powodów postanawia on wrócić do gry. W zwiastunie pojawiają się również nowe twarze. Drugi sezon przybliży nam tajemnice stojące za mroczną organizacją organizującą krwawe gry.