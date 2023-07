Widzowie będą zaskoczeni rozmachem i emocjonalną głębią Mission: Impossible Dead Reckoning

Cary Elwes, czyli jeden z aktorów występujących w Mission: Impossible Dead Reckoning, bardzo chwali najnowszą odsłonę długoletniej serii filmów akcji.

To nie tylko prawdopodobnie najwspanialszy film akcji wszechczasów, myślę, że to także jeden z najbardziej emocjonalnych filmów akcji, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Oczywiście spodziewałem się niesamowitych wyczynów kaskaderskich i fajnych miejsc, ale emocjonalna podróż, którą odbywa publiczność, jest dla mnie tym, co przenosi ją do stratosfery.