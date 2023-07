Reżyser Mission: Impossible wyjaśnił, dlaczego Dead Reckoning podzielono na dwie części

Reżyser Mission: Impossible, Christopher McQuarrie, wyjaśnił, dlaczego Dead Reckoning jest podzielony na dwie części – i wraca do piątej części serii z 2015 roku.

To zabiera nas z powrotem do Rogue Nation, gdzie odkryliśmy emocjonalny element historii, którego tak naprawdę się nie spodziewaliśmy. Rzeczy, które miały być czystą ekspozycją, w rzeczywistości okazały się emocjonalnym rdzeniem historii. Kiedy zabieraliśmy się do Fallouta, chciałem to wykorzystać. Doprowadziło to do dłuższego filmu, ponieważ nie można było oszczędzić akcji kosztem emocji.