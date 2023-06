Zdaniem reżysera, Mission: Impossible nie zakończy się na Dead Reckoning

Już istnieją pomysły na przyszłość serii po Dead Reckoning, a więc to jeszcze nie koniec.

Pomimo plotek, Mission: Impossible będzie kontynuowane po nadchodzącym dwuczęściowym Dead Reckoning. Reżyser, Christopher McQuarrie, powiedział w jednym z wywiadów, że to nie koniec serii filmów akcji i istnieją już „pomysły na to, co będzie dalej”.