Wiadomo kiedy ruszą zdjęcia do Diuny 3. Denis Villeneuve wciąż pisze scenariusz

Denis Villeneuve ogłosił, że jest w trakcie pisania scenariusza do trzeciej część sagi Diuna. Ma zacząć kręcić film “szybciej, niż myślimy”. Filmowiec w rozmowie z Deadline potwierdził, że zdjęcia do Mesjasza Diuny (adaptacji drugiej w kolejności książki sagi Franka Herberta) mają rozpocząć się dopiero w 2026 roku. Choć początkowo zakładano, że prace ruszą w 2025 roku to jednak będzie to opóźnione. Ma to związek z napiętym harmonogramem głównych gwiazd widowiska.

Najbardziej prawdopodobna data premiery trzeciej Diuny to 2027 rok

W trzecim filmie powrócą znane gwiazdy, takie jak Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, a do obsady dołączy Anya Taylor-Joy. Reżyser początkowo nie planował, by Mesjasz był jego kolejnym projektem, jednak według doniesień z czerwca zmienił zdanie i dąży do ukończenia trylogii Diuna (choć sam tego projektu jako trylogia nie postrzega) do końca 2026 roku. Reżyser właśnie intensywnie pracuje nad scenariuszem oraz finalizuje obsadę aktorską.