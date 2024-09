Trzecia Diuna nie będzie "zwieńczeniem trylogii" tylko czymś znacznie większym

W nowym odcinku podcastu Little Gold Men Villeneuve przyznał, że by mieć spokój przy pracy i uniknąć niepotrzebnych pytań dziennikarzy, musiał niemal chować się w lesie pisząc scenariusz. Zaznaczył też, że praktycznie po nakręceniu części pierwszej i drugiej nie miał przerwy i od razu przeszedł do dalszej pracy. Przy adaptowaniu Mesjasza Diuny twórca obiera jednak inną metodę. Dwa pierwsze filmy są dla niego zamkniętymi rozdziałami, trzeci będzie więc nowym otwarciem.

Chodzi o to, że po pierwsze, bardzo ważne jest, aby ludzie zrozumieli, że dla mnie to był naprawdę dyptyk, to były dwa filmy, para filmów, które miały być adaptacją pierwszej książki. Więc to zrobione, to skończone. Więc jeśli zrobię trzeci, który jest w trakcie pisania, powiem, że dla mnie to inny obiekt. To nie jest trylogia, dziwnie to powiedzieć, ale naprawdę chcę — jeśli tam wrócę — zrobić coś, co będzie inne i będzie miało własną tożsamość