Wiadomo, dla kogo powstał Joker 2. W filmie użyto zakończenia, któremu sprzeciwił się Christopher Nolan

Nie milkną echa wielkiej porażki Jokera 2, który w weekend otwarcia w Ameryce zarobił mniej od Marvels, czy Morbiusa. W Warner Bros. rozpoczęto więc szukanie winnych, a jeden z dyrektorów w najnowszym wywiadzie stwierdził, że za kiepskie przyjęcie filmu odpowiadają męscy widzowie. Teraz do sieci trafiło kilka artykułów, w tym od Variety oraz The Hollywood Reporter, które zdradzają kulisy klapy Joker: Folie à Deux. Jeżeli nawet tylko część z tych informacji jest prawdziwa, to już wcześniej pojawiły się sygnały, że nie będzie to hit na miarę pierwszej części, na którą wytwórnia zapewne liczyła.

Joker 2 – przyczyny porażki, sprzeciw Christophera Nolana i film tylko dla Joaquina Phoenixa

Jednym z największych problemów Jokera 2 okazał się reżyser, czyli Todd Phillips. Według informatorów twórca nie chciał mieć nic wspólnego z nowym DC Studios pod rządami Jamesa Gunna i Petera Safrana, a cały okres produkcji konsultował wyłącznie z Warner Bros. Motion Picture Group, czyli Michaelem De Lucą oraz Pamelą Abdy. Film był kręcony od grudnia 2022 roku, a więc dwa miesiące po przejęciu władzy przez Gunna i Safrana w DC Studios. Wydawało się, że będą ściśle współpracować z Phillipsem, ale ten odmówił dzielenia się z nimi jakimikolwiek informacjami o Joker: Folie à Deux. Nie zamierzał ich również pytać o zdanie w żadnej z kwestii, aż w końcu stwierdził, że to film Warner Bros., a nie część projektu DC.