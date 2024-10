Nawet Joaquin Phoenix nie lubi Jokera 2? Aktor uważa, że film jest „fatalny”

Joker: Folie à Deux to kinowa porażka, jakiej dawno już nie był. Film kosztujący około 300 mln dolarów wraz z kosztami marketingu, zarobił w amerykańskich kinach w premierowy weekend mniej od Marvels i Morbiusa. Wszystko wskazuje na to, że produkcji zaszkodziły pokazy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, które spotkały się z jeszcze większą niechęcią krytyków, niż część pierwsza przed pięcioma laty. Chociaż film był oklaskiwany przez ponad 12 minut owacją na stojąco, to nie przełożyło się to w żaden sposób na ego sukces. Wręcz przeciwnie, bo po kilku minutach oklasków salę opuścił Joaquin Phoenix. Ekscentryczne zachowanie tego aktora nie jest niczym nowym, ale teraz prawdopodobnie poznaliśmy powodów, dlaczego główna gwiazda Jokera 2 zareagowała na festiwalu w taki sposób.

Joaquin Phoenix nie lubi Jokera 2?

Niedługo po tym „incydencie” do sieci trafiły filmy, które pokazywały Joaquina Phoenixa w krótkiej pogawędce z Lady Gagą podczas owacji. Niektórzy pokusili się o użycie specjalnego programu opartego na sztucznej inteligencji, aby odczytać z ruchu warg, co aktor miał do powiedzenia zaraz po premierze filmu. Chociaż należy traktować to z przymrużeniem oka, ale wydaje się, że pierwsze słowa, jakie padają z ust aktora, to „jest fatalny”.