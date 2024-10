Kto jest winny porażki Jokera 2? Warner Bros. uważa, że męscy widzowie

Wytwórnia wskazała, kto odpowiada za kiepskie przyjęcie drugiej części Jokera. Okazuje się, że to wina męskich widzów.

To miał być jeden z największych tegorocznych kinowych hitów. Joker: Folie à Deux zaliczył jedno z najgorszych otwarć, zarabiając w premierowy weekend mniej od Marvels, czy Morbiusa. Warner Bros. zdaje już sobie sprawę, że tym razem nie będą mogli liczyć na zyski i film nie osiągnie nawet w niewielkim stopniu tak dużego sukcesu, jak część pierwsza. Zaczęło się więc szukanie winnych i jak zwykle w takich przypadkach bywa, padło na samych widzów. Zdaniem Jeffa Goldsteina, prezesa ds. dystrybucji krajowej w Warner Bros. Discovery, to właśnie męska widownia w głównej mierze odpowiada za nieprzychylne opinie i kiepskie oceny.

Joker 2 – Warner Bros. obwinia męskich widzów za porażkę filmu

Goldstein udzielił wypowiedzi dziennikowi The Wall Street Journal, w którym przyznał, że Joker 2 nie trafił do widzów w takim stopniu, jakby tego chcieli. Jednym z powodów jest męska część widzów, która miała trudności ze zbudowaniem relacji z Harley Quinn graną przez Lady Gagę. Innym argumentem jest „głębsze zanurzenie się w choroby psychiczne”, co mogło nie przekonać części widzów.