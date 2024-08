Wesley Snipes chce skasowania nowego Blade’a od Marvela? Aktor wywołał kontrowersje

Nowy Blade z Mahershalą Alim nadal mierzy się z problemami produkcyjnymi, ale Marvel nadal wierzy, że film trafi do kin jesienią przyszłego roku. Może być jednak o to ciężko, jeżeli studio nie rozpocznie pracy nad filmem w tym lub na początku przyszłego roku. Słynny łowca wampirów nadal ma odgrywać ważną rolę w MCU, ale poprzedni odtwórca tego bohatera ma inne zdanie na ten temat i uważa, że Blade może być tylko jeden.

Blade w MCU może być tylko jeden?

Wesley Snipes miał okazję trzykrotnie wcielić się w Blade’a w solowych filmach poświęconym tej postaci. Aktor na swoim Instagramie udostępnił zdjęcie, które wśród fanów Marvela wywołało kontrowersje. Gwiazdor podzielił się zdjęciem z tytułu artykułu pochodzącego z serwisu Fortress of Solitude brzmiący „Cancel Mahershala Ali’s Blade Movie And Bring Wesley Snipes’ Daywalker Into The MCU” (Skasuj film Blade z Mahershalą Alim i przywróć łowcę wampirów Wesleya Snipesa do MCU).