Weekendowa promocja na Steam. Wiele hitów na PC z rabatami nawet do 90%

Jeżeli szukacie tanich gier na PC, to powinniście sprawdzić najnowsze weekendowe promocje w sklepie Steam. Przez kilka najbliższych dni w niższych cenach będziecie mogli kupić takie gry, jak Lies of P, Victoria 3, Mafia: Edycja Ostateczna, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition, Skul: The Hero Slayer i gry z serii Call of Duty.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.