Weekendowa promocja na Steam. Tanie gry na PC nawet o 90% - przegląd ofert

W sklepie Steam trwa kolejna weekendowa promocja. Tym razem w niższych cenach kupicie takie gry, jak Deep Rock Galactic, Deus Ex: Mankind Divided, God of War, Marvel’s Guardians of the Galaxy, New World, Valkyrie Elysium oraz produkcje z serii Final Fantasy. Poniżej znajdziecie najciekawsze wybrane przez nas oferty.

Weekendowa wyprzedaż w sklepie Steam