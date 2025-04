Weekendowa promocja na Steam. Sporo tanich gier na PC ze zniżkami nawet do 95%

W sklepie internetowym Steam pojawiły się nowe promocje. W niższych cenach kupicie gry No More Room in Hell 2, STALKER 2, czy Lords of the Fallen.

Jeżeli w ten weekend szukacie tanich gier na PC, to powinniście zerknąć na nowe oferty w sklepie Steam. Od dzisiaj przez kilka najbliższych dni na platformie Valve znajdziecie mnóstwo gier w ramach weekendowej promocji. W atrakcyjnych cenach znajdziecie takie tytuły, jak No More Room in Hell 2, STALKER 2, SnowRunner, czy Lords of the Fallen. Barotrauma, Abiotic Factor, 7 Days to Die, RoboCop: Rogue City, Planet Zoo, Happy Souls, Sam & Max: Beyond Time and Space, Bodycam, czy Moving Out 2.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Weekendowa promocja na Steam – wybrane oferty: