Weekendowa promocja na Steam. Sporo gier na PC z rabatami nawet do 90%

Jeżeli szukacie tanich gier na PC, to powinniście zerknąć na weekendowe oferty w sklepie Steam. Od dzisiaj przez kilka najbliższych dni na platformie Valve znajdziecie mnóstwo gier w atrakcyjnych cenach. W ten weekend taniej kupicie takie gry, jak najnowszą odsłonę Saints Row, Dying Light, Destiny 2, Planet of Lana, Tormented Souls, For The King, Metro Exodus, House Flipper, Crusader Kings III i wiele więcej.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najatrakcyjniejsze oferty. Więcej ofert znajdziecie na tej stronie.

Weekendowa promocja na Steam – wybrane oferty: