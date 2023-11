Weekendowa promocja na Steam. Cała masa gier na PC z rabatami nawet do 90%

W sklepie Steam gracze mogą kupić podczas nowych promocji Anno 1800, Ratchet & Clank: Rift Apart, czy Rise of the Tomb Raider.

W sklepie internetowym Steam ruszyły kolejne weekendowe wyprzedaże. Tym razem użytkownicy komputerów osobistych mogą kupić w atrakcyjnych cenach takie gry, jak Ratchet & Clank: Rift Apart, Cyberpunk 2077, Anno 1800, Resident Evil 3, Mass Effect Edycja legendarna, Insurgency: Sandstorm, Trailmakers, Bus Simulator 21 Next Stop i Rise of the Tomb Raider. Rabaty sięgają nawet 90%.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najciekawsze oferty. Więcej promocji znajdziecie na tej stronie.