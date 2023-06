Weekendowa promocja na Steam. Cała masa gier na PC z rabatami nawet do 90%

W sklepie Steam gracze mogą kupić podczas nowych promocji gry z serii Assassin’s Creed, Life is Strange, czy Kingdom Come: Deliverance.

W sklepie internetowym Steam ruszyły kolejne weekendowe wyprzedaże. Tym razem użytkownicy komputerów osobistych mogą kupić w atrakcyjnych cenach takie gry, jak gry z serii Assassin’s Creed, Vampyr, Life is Strange 2, Riders Republic, Kingdom Come: Deliverance, Heroes of Might & Magic III - HD Edition oraz Monster Hunter: World. Rabaty sięgają nawet 90%, a więcej przecen znajdziecie na oficjalnej stronie Steama.

Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najciekawsze oferty. Niektóre z nich trwają tylko do poniedziałku więc warto się więc pośpieszyć z zakupem.