Według twórcy Helldivers 2 „trzeba sobie zasłużyć na prawo do monetyzacji”

Helldivers 2 zaliczyło niezwykle udany start “przebijając szacunki” twórców. Mimo tego, że gra boryka się między innymi z problemami związanymi z działaniem serwerów, uplasowała się na pierwszym miejscu aktualnej listy bestsellerów platformy Steam. Tymczasem prezes Arrowhead Game Studios postanowił zabrać głos w sprawie mikrotransakcji.

Helldivers 2 cieszy się obecnie ogromnym zainteresowaniem graczy. W sklepie gry dostępne są przedmioty, które można zakupić za walutę premium, jednak można ją także zdobyć poprzez rozgrywkę – bez wydawania prawdziwych pieniędzy. Jeden z fanów produkcji na platformie X (dawny Twitter) postanowił pochwalić podejście twórców do tematu monetyzacji, co spotkało się z odpowiedzią prezesa Arrowhead Game Studios.

“Trzeba sobie zasłużyć na prawo do monetyzacji” – naprawdę w to wierzę. Jeżeli ludzie chcą wspierać ten tytuł, mają taką opcję, ale nigdy nikogo do tego nie zmuszamy. – oznajmił na platformie X Johan Pilestedt.