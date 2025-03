Frostpunk 2 z terminem premiery na konsolach. Wiemy też, kiedy zadebiutują DLC

Kilka tygodni temu Frostpunk 2 doczekał się oficjalnego wsparcie dla Steam Workshop . 11 bit studios nie spoczywa jednak na laurach i w pocie czoła pracuje nad kolejnymi atrakcjami. Już niedługo – jak się okazuje – druga część Frostpunka doczeka się nowych aktualizacji, a sama gra trafi do szerszego grona odbiorców.

Kilka miesięcy wcześniej – bo już 24 kwietnia 2025 roku – Frostpunk 2 otrzyma specjalną aktualizację z okazji 7. rocznicy premiery pierwszej części . Wspomniany patch ma wprowadzić „znaczące zmiany dla mieszkańców Nowego Londynu”. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji.

8 maja 2025 roku Frostpunk 2 doczeka się bowiem kolejnej bezpłatnej aktualizacji. Majowy patch ma „dostosować zarządzanie miastem, oddając hołd porządkowi ustanowionemu przez pierwszych mieszkańców Nowego Londynu”. Brzmi interesująco, ale 11 bit studios nie podzieliło się szczegółami.

Wielu fanów z pewnością czeka natomiast na pierwsze DLC. Zgodnie z przekazanymi informacjami dodatek „Spectrum” do Frostpunk 2 zadebiutuje jesienią 2025 roku. Jeszcze w tym roku ukazać ma się także rozszerzenie „Aurora”. Na premierę trzeciego – wciąż niezatytułowanego DLC – będziemy natomiast musieli poczekać do przyszłego roku.

Na koniec warto przypomnieć, że Frostpunk 2 dostępny jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji 11 bit studios, to zapraszamy Was do lektury: Lodowe rewolucje – recenzja gry Frostpunk 2.