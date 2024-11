Według Sony PS5 Pro ma sprzedawać się lepiej niż PS4 Pro w tym samym okresie

Jak zauważył serwis Insider Gaming, Hiroki Totoki odniósł się do tematu sprzedaży najnowszej wersji konsoli PlayStation. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez szefa Sony, PS5 Pro ma „radzić sobie nieco lepiej niż zamówienia przedpremierowe PS4 Pro w tym samym okresie”. Totoki powiedział jednak, że to jest jego „wrażenie”.

Jest to produkt z wyższej półki skierowany do kluczowych klientów, więc na początku nie zakładaliśmy dużego planu sprzedaży. Mam wrażenie, że produkt radzi sobie nieco lepiej niż zamówienia przedpremierowe PS4 Pro w tym samym okresie, więc nie sądzę, by miało to negatywny wpływ na plan sprzedaży produktu.