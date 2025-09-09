„Wciąż jesteśmy na kacu”. Sucker Punch hucznie świętowało opóźnienie GTA 6

W maju bieżącego roku poznaliśmy oficjalną datę premiery GTA 6 . Rockstar nie wyrobił się z jesiennym terminem, a chęć dostarczenia oczekiwanego przez fanów „poziomu jakości” doprowadziła do opóźnienia debiutu. Okazuje się, że dla niektórych był to powód do prawdziwego świętowania.

Sucker Punch świętowało przesunięcie premiery GTA 6

Studio Sucker Punch Productions, odpowiedzialne za Ghost of Yotei, miało powody do hucznych obchodów po ogłoszeniu przesunięcia daty premiery wyczekiwanego Grand Theft Auto 6. Pierwotnie, GTA 6 miało zadebiutować jesienią 2025 roku, co stawiało je w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej na 2 października premiery Ghost of Yotei. Ta bliskość terminów była postrzegana jako niezwykle niekorzystna dla Sucker Punch.

Jednakże zapowiedź przesunięcia GTA 6 na 26 maja 2026 roku całkowicie zmieniła perspektywy dla Ghost of Yotei. Nate Fox, dyrektor kreatywny Sucker Punch, w rozmowie z MinnMax, żartobliwie wspominał o szeroko zakrojonych celebracjach, które wywołały u zespołu wielomiesięcznego kaca. Określił dzień ogłoszenia opóźnienia GTA 6 jako „wspaniały dzień”.