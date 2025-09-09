Zaloguj się lub Zarejestruj

„Wciąż jesteśmy na kacu”. Sucker Punch hucznie świętowało opóźnienie GTA 6

Patrycja Pietrowska
2025/09/09 15:30
0
0

Opóźnienie GTA 6 uradowało zespół odpowiedzialny za Ghost of Yotei.

W maju bieżącego roku poznaliśmy oficjalną datę premiery GTA 6. Rockstar nie wyrobił się z jesiennym terminem, a chęć dostarczenia oczekiwanego przez fanów „poziomu jakości” doprowadziła do opóźnienia debiutu. Okazuje się, że dla niektórych był to powód do prawdziwego świętowania.

Ghost of Yotei
Ghost of Yotei

Sucker Punch świętowało przesunięcie premiery GTA 6

Studio Sucker Punch Productions, odpowiedzialne za Ghost of Yotei, miało powody do hucznych obchodów po ogłoszeniu przesunięcia daty premiery wyczekiwanego Grand Theft Auto 6. Pierwotnie, GTA 6 miało zadebiutować jesienią 2025 roku, co stawiało je w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej na 2 października premiery Ghost of Yotei. Ta bliskość terminów była postrzegana jako niezwykle niekorzystna dla Sucker Punch.

Jednakże zapowiedź przesunięcia GTA 6 na 26 maja 2026 roku całkowicie zmieniła perspektywy dla Ghost of Yotei. Nate Fox, dyrektor kreatywny Sucker Punch, w rozmowie z MinnMax, żartobliwie wspominał o szeroko zakrojonych celebracjach, które wywołały u zespołu wielomiesięcznego kaca. Określił dzień ogłoszenia opóźnienia GTA 6 jako „wspaniały dzień”.

Wciąż jesteśmy na kacu, takim kilkumiesięcznym kacu. To był wspaniały dzień.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Ghost of Yōtei zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Premiera gry zaplanowana jest na 2 października 2025 roku.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/open-world/were-all-still-hungover-ghost-of-yotei-director-says-the-gta-6-delay-was-cause-for-celebration-that-was-a-great-day/

Tagi:

News
opóźnienie
Sucker Punch
GTA
Grand Theft Auto
GTA VI
GTA 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto 6
opóźnienie premiery
Sucker Punch Productions
Ghost of Yōtei
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112