„Wciąż jesteśmy na kacu”. Sucker Punch hucznie świętowało opóźnienie GTA 6

Opóźnienie GTA 6 uradowało zespół odpowiedzialny za Ghost of Yotei.
W maju bieżącego roku poznaliśmy oficjalną datę premiery GTA 6. Rockstar nie wyrobił się z jesiennym terminem, a chęć dostarczenia oczekiwanego przez fanów „poziomu jakości” doprowadziła do opóźnienia debiutu. Okazuje się, że dla niektórych był to powód do prawdziwego świętowania.
Studio Sucker Punch Productions, odpowiedzialne za Ghost of Yotei, miało powody do hucznych obchodów po ogłoszeniu przesunięcia daty premiery wyczekiwanego Grand Theft Auto 6. Pierwotnie, GTA 6 miało zadebiutować jesienią 2025 roku, co stawiało je w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej na 2 października premiery Ghost of Yotei. Ta bliskość terminów była postrzegana jako niezwykle niekorzystna dla Sucker Punch.
Jednakże zapowiedź przesunięcia GTA 6 na 26 maja 2026 roku całkowicie zmieniła perspektywy dla Ghost of Yotei. Nate Fox, dyrektor kreatywny Sucker Punch, w rozmowie z MinnMax, żartobliwie wspominał o szeroko zakrojonych celebracjach, które wywołały u zespołu wielomiesięcznego kaca. Określił dzień ogłoszenia opóźnienia GTA 6 jako „wspaniały dzień”.
Wciąż jesteśmy na kacu, takim kilkumiesięcznym kacu. To był wspaniały dzień.
Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Ghost of Yōtei zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Premiera gry zaplanowana jest na 2 października 2025 roku.
