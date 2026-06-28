Warner Bros. uznało, że nowy film tego reżysera jest "nieoglądalny" i nie nadaje się do kin

Studio przechodzi właśnie jedną z największych zmian właścicielskich w swojej historii, ale nie zamierza obniżać poprzeczki.

Warner Bros. znajduje się obecnie w okresie dużych zmian. W najbliższym czasie kontrolę nad studiem ma przejąć Skydance, kierowane przez Davida Ellisona, co oznacza początek nowego rozdziału dla wytwórni. Najwyraźniej nie przeszkadza to jednak obecnemu kierownictwu w bardzo skrupulatnym doborze filmów trafiających do dystrybucji. Film Cut Off jest za słaby, by wyświetlać go w kinach Warner Bros. ma za sobą burzliwe lata, podczas których głośno było o kasowaniu gotowych produkcji z powodów finansowych i podatkowych. Tym razem sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. Według najnowszych doniesień studio zdecydowało się zrezygnować z kinowej premiery filmu Cut Off, ponieważ uznało, że produkcja zwyczajnie nie prezentuje odpowiedniego poziomu.

Według informacji serwisu Puck, po pokazach testowych Cut Off zebrał wyjątkowo słabe opinie. Padały określenia takie jak „nieoglądalny”, a ostatecznie w Warner Bros. uznano, że film jest po prostu „niedystrybuowalny”. Tym razem nie chodzi więc o optymalizację podatkową, jak w przypadku kilku głośnych projektów z ostatnich lat, lecz o przekonanie studia, że produkcja nie spełnia oczekiwań jakościowych.

GramTV przedstawia:

Cut Off to komedia opowiadająca o parze rozpieszczonych bliźniaków, którym bajecznie bogaci rodzice odcinają finansowanie. Po raz pierwszy w życiu rodzeństwo musi samodzielnie odnaleźć się w dorosłej rzeczywistości. Za film odpowiada Jonah Hill, który od kilku lat coraz mocniej rozwija się jako reżyser. Po udanym debiucie dokumentalnym i późniejszych projektach postanowił skupić się na pracy za kamerą, jednak 2026 rok nie układa się po jego myśli. Najpierw chłodno przyjęto jego film Skutki uboczne przygotowany dla Apple TV, a teraz okazuje się, że Cut Off prawdopodobnie w ogóle nie trafi do widzów. Hill nie tylko wyreżyserował produkcję, ale również, jak ma to w zwyczaju, zagrał w niej jedną z głównych ról. W obsadzie znaleźli się także Kristen Wiig, Bette Midler, Nathan Lane, Adriana Barraza, Camila Cabello i Chelsea Peretti. Na razie Warner Bros. nie poinformowało, czy Cut Off otrzyma premierę na platformie streamingowej lub zostanie sprzedany innemu dystrybutorowi.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









