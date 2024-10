Warner Bros. nie wierzy w ostatni film Clinta Eastwooda. Dlaczego nie zobaczymy go w kinie?

Wytwórnia zamierza wypuścić film do kin w mocno ograniczonej dystrybucji. Juror #2 będzie pokazywany w mniej niż 50 kinach w Ameryce i Warner Bros. obecnie nie planuje rozszerzyć liczby placówek w kolejnych tygodniach. Tym samym chcą zaoszczędzić nie tylko na wydatkach związanych z dystrybucją, takich jak tworzenie kopii filmu i wysyłanie ich do kin, ale również na marketingu, w żaden sposób nie promując ostatniego dzieła Clinta Eastwooda poza opublikowanym zwiastunem.

Warner Bros. zamierza wykonać jedynie minimum, aby Juror #2 mógł być zaklasyfikowany do wyścigu o najważniejsze filmowe statuetki. Wytwórnia nie poda nawet wyników sprzedaży biletów, co nie jest standardową praktyką dla takich produkcji. Jednak w tym roku doszło do podobnej sytuacji z Dziewczyną i morze od Disneya, która zadebiutowała w niewielkiej liczbie kin, a dwa tygodnie później pojawiła się na Disney+.

Ostatni film Clinta Eastwooda, czyli Cry Macho nie był finansowym sukcesem. Produkcja miała stać się kością niezgody i David Zaslav, prezes Warner Bros. Discovery, zastanawiał się, po co ta produkcja w ogóle powstała, skoro przyniosła jedynie ogromne straty. Według źródeł bliskich wytwórni decyzja o ograniczonej dystrybucji Jurora #2 podyktowana jest wyłącznie wyrazami wdzięczności dla Eastwooda, który zarobił dla studia miliardy dolarów na swoich wszystkich filmach. Gdyby był to mniej uznany twórca, ta produkcja nigdy nie zostałaby wyświetlona na dużym ekranie.

Historia opowiada o Justinie Kempie, członku ławy przysięgłych w głośnym procesie o morderstwo. Staje on przed poważnym dylematem moralnym – zaczyna podejrzewać, że to właśnie on może być odpowiedzialny za śmierć ofiary, a nie oskarżony. Musi więc zdecydować, czy chce manipulować ławą przysięgłych, aby uratować własną skórę, czy też przyznać się do winy.

W obsadzie znaleźli się: Nicholas Hoult, Toni Collette i J.K. Simmons. Na ekranie zobaczymy również takich aktorów jak Chris Messina, Gabriel Basso, Zoey Deutch, Cedric Yarbrough, Leslie Bibb, Amy Aquino, Adrienne C. Moore oraz Kiefer Sutherland.