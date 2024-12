Warner Bros i BBC oskarżone o „zdradę polityki DEI”. Wszystko przez wspieranie J.K. Rowling

Warner Bros. Discovery i BBC mogą mieć poważne wizerunkowe problemy, przynajmniej w pewnych społecznych kręgach. Obie firmy zostały oskarżone i podwójne standardy w zakresie różnorodności, równości i inkluzywności (DEI), po tym, jak stanęły w obronie J.K. Rowling. Przypomnijmy, że już kilka lat temu autorka Harry’ego Pottera została oskarżona o transfobię, co miały udowadniać jej posty w serwisie X. Niedawno wytwórnia filmowa wydała oświadczenie, w której poparli prawo do wyrażania swoich osobistych poglądów przez Rowling. To nie spodobało się niektórych grupom, które sugerują „zdradę polityki DEI”.

Warner Bros. Discovery i BBC oskarżone o podwójne standardy DEI po obronie J.K. Rowling

Niedawno na kanale BBC odbyła się premiera szóstego sezonu serialu Cormoran Strike, której Rowling jest producentką wykonawczą, a jej wytwórnia Bronte Film and TV, współpracuje przy projekcie. Pisarka aktywnie zaangażowana jest również w powstanie nowego serialu o Harrym Potterze. Wsparcie obu firm dla twórczości Rowling zaniepokoiło członków społeczności osób transpłciowych pracujących w mediach, którzy zauważyli, że język, którym posługuje się autorka na portalach społecznościowych wobec kwestii transpłciowości, ewoluował od „umiarkowanej niezgody do wulgarnego tonu”.