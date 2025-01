Warhammer Fantasy miał otrzymać grę w stylu Space Marine 2. Produkcja została skasowana

W ostatnich latach deweloperzy pracowali nad „wieloplatformową, społeczną grą RPG” na Unreal Engine 5. Szczegóły zdradzili byli pracownicy studia na swoich kontach w serwisie LinkedIn. Jeden z pracowników opisał produkcję jako trzecioosobową, kooperacyjną grę akcji RPG skupioną na rozgrywce PvE. Tytuł miał oferować unikalnych bohaterów, reprezentujących różne style gry, zarówno w walce wręcz, jak i dystansowej.

Wygląda więc na to, że Games Workshop zdecydowało się anulować ten projekt, co doprowadziło studio do kolejnych zwolnień. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, Daniel Erickson, dyrektor kreatywny w Thought Pennies, wspomniał, że prace nad debiutanckim projektem studia postępują w odpowiednim tempie i gra zbiera świetne opinie. Games Workshop było jednak innego zdania i niewykluczone, że to sukces Warhammer 40.000: Space Marine 2 przyczynił się do skasowania produkcji.