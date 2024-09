Warhammer 40,000: Space Marine 2 z prezentacją „niezwykle wszechstronnej broni”

Najnowszy zwiastun Warhammer 40,000: Space Marine 2 pozwala sprawdzić, jak w akcji radzi sobie Power Sword. Zgodnie z przekazanymi informacjami jest to broń, którą posługują się „najbardziej doświadczeni” Kosmiczni Marines. Materiał informuje, że sięga po nią wielu weteranów.

Power Sword wytwarza bowiem pole zakłócające, które pozwala przebić pancerz każdego przeciwnika. Gracze, którzy wybiorą wspomnianą broń, będą mogli przełączać się pomiędzy dwiema postawami bojowymi. Pierwsza skupia się na zadawaniu szybkich ciosów, a druga na wolniejszych, ale potężniejszych uderzeniach. Jeśli jesteście ciekawi, jak prezentuje się to w akcji, to rzućcie okiem na gameplay trailer na dole wiadomości.

Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 9 września 2024 roku. Jeśli jesteście zainteresowani wspomnianą produkcją, to zapraszamy Was także do lektury: Tak, Warhammer 40K: Space Marine 2 wreszcie pokazuje pazur!