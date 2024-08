Warhammer 40,000: Space Marine 2 z prezentacją dwóch klas walczących na dystans

Valius to „taktyczny wojownik”, który świetnie radzi sobie z bronią dystansową i jest w stanie ujawnić niewidzialnych wrogów za pomocą skanera Auspex . Scipius natomiast opisywany jest jako „dzielny snajper”, który po wyeliminowaniu wroga może ukryć się w cieniu za pomocą kamuflażu. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i sprawdźcie, czego jeszcze można spodziewać się po obu klasach.

Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 ma zadebiutować 9 września 2024 roku. Gra powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani wspomnianą produkcję, to zapraszamy Was także do lektury: Tak, Warhammer 40K: Space Marine 2 wreszcie pokazuje pazur!