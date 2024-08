Warhammer 40,000: Space Marine 2 na rozgrywce. Gameplay pokazuje tryby sieciowe

Udostępniony przez wydawcę i deweloperów gameplay trwa prawie 8 minut. W pierwszej części zaprezentowano fragment jednej z misji w trybie PvE, który rozgrywa się na planecie Kadaku. W dalszej części wideo pokazano z kolei zmagania w trybie PvP w Warhammer 40,000: Space Marine 2, w którym to gracze będą musieli walczyć o kontrolę na mapie . Trzeba przyznać, że całość prezentuje się naprawdę dobrze. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i sprawdźcie sami.

Obroń Imperium jako stworzony przez siebie kosmiczny marine w nieskończenie brutalnych misjach kampanii PvE, do której wrócisz wiele razy. Możesz wybierać spośród 6 klas oraz odblokowywać nowe umiejętności i przedmioty kosmetyczne. Możesz też toczyć wieczną wojnę z przeciwnikami w zaciętych meczach PvP trybu 6 na 6, by okryć swoją frakcję chwałą! – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 ma zadebiutować 9 września 2024 roku. Gra powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani wspomnianą produkcję, to zapraszamy Was także do lektury: Tak, Warhammer 40K: Space Marine 2 wreszcie pokazuje pazur!