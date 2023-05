Warhammer 40,000: Space Marine 2 na nowym zwiastunie. Zobaczcie krwawy gameplay

Zobaczcie kilka nowych ujęć rozgrywki z nadchodzącej produkcji skierowanej do miłośników uniwersum Warhammera 40,000.

Na The Game Awards 2022 mieliśmy okazję zobaczyć efektowny zwiastun rozgrywki z Warhammer 40,000: Space Marine 2 . Wczoraj natomiast – w ramach pokazu Skulls 2023 – firma Focus Entertainemnt oraz deweloperzy ze studia Saber Interactive zaprezentowali kolejny materiał promocyjny wspomnianej produkcji. Najnowszy gameplay trailer jest dość krótki, ale i tak dostarcza sporo wrażeń.

Na koniec przypomnijmy, że Warhammer 40,000: Space Marine 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja ma zadebiutować na rynku w tym roku. Dokładna data premiery nie jest jednak znana. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat pierwszej części serii, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Warhammer 40,000: Space Marine – recenzja.