Wargaming świętuje 25. urodziny. Będą niespodzianki dla graczy

Czas gna do przodu i ćwierć wieku zleciało bardzo szybko, ale Wargaming dokonał w tym czasie wielkiego postępu. W tej chwili jest rozpoznawalną na całym świecie marką, która może się pochwalić 20 grami dostępnymi na w zasadzie wszystkich platformach, które ogrywane są przez miliony graczy.

Co Wargaming przygotował na swoje 25. urodziny?

Od 2 do 8 sierpnia, gracze na platformie Steam mogą korzystać z ograniczonych czasowo promocji, w tym darmowych rocznicowych DLC do flagowych gier studia Wargaming. Ponadto, firma przygotowała specjalną, multiproduktową paczkę urodzinową „WG25 4w1”, zawierającą między innymi: potężne pojazdy, dni konta premium oraz elementy personalizacji – wszystko w ramach 90% przeceny. Do tego mamy specjalną 70% obniżkę cen w rocznicowej paczce World of Tanks / World of Warships. Wszelkie szczegóły znajdziecie na urodzinowej stronie, uruchomionej na Steam

Jeśli gracie w czołgi to biorąc udział w wydarzeniu z okazji 25. rocznicy studia, możecie zdobyć walutę, różnego rodzaju materiały bojowe, malowanie pancerza, emblematy, dzień konta premium i wiele innych przygotowanych na tę okazję niespodzianek.

Z kolei dla kapitanów statków przygotowano walutowe bonusy, flagi i inne podarunki będące nagrodą za udział w serii specjalnych misji.