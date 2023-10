Wargaming na PGA 2023. Jakie atrakcje przygotowali dla graczy?

World of Warships na PGA



Stoisko World of Warships zostanie ulokowane w hali 7A. Chętni będą mogli spróbować swoich sił w morskich podbojach na jednej z wielu stacji gamingowych przygotowanych dla graczy. Zarówno doświadczeni kapitanowie, jak i ci dopiero rozpoczynający swoją przygodę w grze będą mieli szanse zmierzyć się w wypełnionych adrenaliną pojedynkach na wodzie. Nie zabraknie więc rywalizacji niszczycieli, krążowników, łodzi podwodnych i lotniskowców, a wszystko w nowym, ulepszonym wydaniu wprowadzonym w najnowszej aktualizacji gry.

Dla studia Wargaming to wyjątkowy rok. Nie tak dawno firma obchodziła 25. rocznicę istnienia. Ostatnie ćwierć wieku wypełnione było wieloma sukcesami, do których przyczyniło się także kultowe „WoWS”. Gra z kolei dosłownie kilka tygodni temu celebrowała swoje ósme urodziny. Nie brakuje więc powodów, aby wspólnie świętować i dzielić się doświadczeniami na tym wyjątkowym święcie gier wideo. Wargaming przygotował dla odwiedzających wiele atrakcji, w tym spotkania z popularnymi twórcami gry, aktywności i konkursy z nagrodami, czy też spotkania z cosplayerami. Co jednak najważniejsze, studio szykuje dla swojej społeczności sporą niespodziankę, o której więcej opowie już wkrótce.