Scena H.4.0.S: Najgorsi Detektywi na tropie Wielkiej Stopy!

Zapnijcie pasy, bo już w niedzielę 21 lipca czeka Was wieczór pełen zagadek, tajemnic i… śmiechu. Przygotujcie się na przygodę, gdzie każda decyzja może prowadzić do rozwiązania… lub w ślepy zaułek. Wraz z udziałem publiczności, wcielicie się w role uczestników rejsu wycieczkowcem dookoła Bałtyku, którzy muszą rozwikłać kryminalną zagadkę i złapać na gorącym nikczemnika o pseudonimie Wielka Stopa!



Paweł “Graba” Grabowski – gracz, nerd, geek! Pasjonat gier, który postanowił uczynić ze swojej pasji sposób na życie. Tak właśnie powstał kanał GrabaGra, gdzie prezentuję fascynujący świat gamingu i inspiruję do jego eksploracji. Gram we wszystko i na wszystkim, gadam do mikrofonu (czasem nawet mądrze) i staram się przekazywać ludziom pozytywną energię!



Bernard “Bernie” Abramowicz – prowadzi bloga o tematyce erpegowej o nazwie Gryf. Współautor gry fabularnej The Lands of Loor, pisze, tłumaczy i wydaje gry RPG, np. FOMOR. W grach narracyjnych stawia na improwizację, ostatnio świetnie odnajduje się w nurcie staroszkolnego grania (OSR).



Adam “Dopler” Wysocki – Dopler z Dopleramanii. Pisze i analizuje gry RPG, moderuje grupę Shadowrun Polska, jest adminem i współzałożycielem między innymi grupy Cień Władcy Demonów. Współautor gry RPG SibirPunk.



Lech “Leny” Lewandowski – od szesnastego rorku życia pracujący w branży showbiznes, a od 20 lat na planach filmowych jako scenograf i rekwizytor. Fan gier rpg, miłośnik impro i fotografii.



Tomek Frejtag – pomysłodawca i sprawca całego zamieszania. Storyteller, innowator i gość od wymyślania metod i fabuł. Działa pod szyldem Gry Frejtaga, a najbardziej lubi, kiedy ma szansę tworzyć opowieści o międzypokoleniowym wymiarze, czego najlepszym przykładem są właśnie “Najgorsi Detektywi”.

Objęliśmy wydarzenie patronatem medialnym.