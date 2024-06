Xbox nie zawiedzie graczy. Poznaliśmy listę gier, które zostaną zaprezentowane w Kolonii

Opublikowany na Twitterze post jest nie tylko potwierdzeniem obecności, ale również zapowiedzią „największego jak dotąd stoiska”, na którym będzie można zaprezentować wiele gier wideo.

Jakie gry Xbox zaprezentuje na gamescom 2024?

Oczywiście nie ujawniono od razu pełnego lineupu, ale poznaliśmy tytuły kilku produkcji, które się pojawią. Na przykład na wystawie będzie dostępne DLC do Diablo IV i prawdopodobnie będzie to pierwsze miejsce, w którym będzie można w nie zagrać. Nie zabraknie również kolejnego rozszerzenia do World of Warcraft oraz kilku innych wartych uwagi tytułów.