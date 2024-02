World of Tanks: Modern Armor świętuje 10. urodziny. Wargaming zaprezentowało atrakcje

Konsolowe wydanie World of Tanks kończy dziesięć lat. Z tej okazji studio Wargaming przyszykowało dla graczy mnóstwo niespodzianek.

Już od dziesięciu lat posiadacze konsol mogą cieszyć się rozgrywką w World of Tanks: Modern Armor. Tytuł pierwotnie zadebiutował na konsoli Xbox 360 w 2024 roku jako World of Tanks: Xbox 360 Edition. Dwa lata później produkcja została udostępniona na konsolach PlayStation. W ciągu ostatniej dekady gra nieustannie ewoluowała, pojawiając się na kolejnych platformach. Dzisiaj konsolowe wydanie znamy jako World of Tanks: Modern Armor, które pod tym tytułem zadebiutowało w 2021 roku.

World of Tanks: Modern Armor – Wargaming zapowiedziało atrakcje na 10-lecie

Z tej niezwykłej okazji Wargaming będzie świętować dziesięciolecie World of Tanks: Modern Armor przez cały obecny rok. Uroczystości rozpoczęły się 6 lutego wraz z debiutem nowych skrzyń wojennych, a wszyscy gracze zostali zaproszeni do udziału w specjalnej operacji Anniversary: Big X Community Op, w której można zdobyć dwa darmowe czołgi: nowy Lago M38 i klasyczny T-34-88. Dodatkowe nagrody z okazji dziesięciolecia będą dostępne od 13 lutego, w tym ekwipunek w garażu i, tylko dla weteranów, darmowy lub mocno przeceniony czołg MBT-B X poziomu.