The Game Awards 2023 z rekordowym zainteresowaniem. Dostaliśmy garść statystyk

Geoff Keighley chwali się liczbami tegorocznej edycji The Game Awards.

Baldur’s Gate 3 okazał się wielkim zwycięzcą The Game Awards 2023. Najnowsza produkcja Larian Studios zwyciężyła m.in. w kategorii „Player’s Choice”, a także zgarnęła tytuł najlepszej gry 2023 roku. Tymczasem Geoff Keighley – prezenter i organizator wydarzenia – postanowił podzielić się kilkoma statystykami związanymi ze wspomnianą imprezą. Ujawnione liczby potwierdzają, że tegoroczna edycja The Game Awards cieszyła się rekordowym zainteresowaniem.

Geoff Keighley chwali się statystykami The Game Awards 2023

W serii wpisów opublikowanych na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) Keighley pochwalił się, że The Game Awards 2023 była najchętniej oglądana transmisją w historii The Game Awards. Wspomniana Ceremonia odnotowała łącznie 118 mln streamów na całym świecie. Jest to więc wynik o 15% lepszy niż w przypadku ubiegłorocznej edycji.