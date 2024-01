Warcraft 2 wskrzeszony dzięki modyfikacji Chronicles of the Second War

Przychodzimy ze świetną wiadomością dla fanów klasycznych gier z serii Warcraft. Jak podaje serwis GameSpot, od wczoraj możemy rozgrywać odświeżoną kampanię Warcrafta II na silniku Warcrafta III: Reforged w ramach pierwszej części modyfikacji Chronicles of the Second War, zatytułowanej Tides of Darkness. Prace nad projektem miały rozpocząć się dekadę temu i początkowo zajmowała się tym jedna osoba. Z czasem zespół powiększył się do ośmiu osób i przyjął nazwę LoreCraft Designs.

Warcraft 2 odżywa dzięki modyfikacji Chronicles of the Second War. Premiera pierwszej części

Modyfikacja nie jest wyłącznie przeniesieniem starej gry na nowy silnik, ponieważ jej twórcy postanowili dodać jeszcze coś od siebie. Dzięki temu możemy doświadczyć zupełnie nowych przerywników filmowych, usłyszeć aż 1500 udźwiękowionych linii dialogowych, czy też posłuchać odświeżonego soundtracku. Chronicles of the Second War zawiera nowe postaci i bossów, a także w sumie 17 misji pozwalających poznać lore Warcrafta II.