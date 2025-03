W The Outlast Trials zagrały miliony. Twórcy pochwalili się wynikami horroru

The Outlast Trials zebrało naprawdę dobre recenzje. Najnowsza odsłona serii horrorów od Red Barrels Studio przypadła również do gustu graczom, co potwierdzają m.in. średnia ocen na Metacritic czy opinie na Steam. Kilka dni temu od premiery pełnej wersji wspomnianej produkcji minął dokładnie rok, w którego trakcie – jak się okazuje – w tytułowych próbach udział wzięło kilka milionów użytkowników.

Twórcy The Outlast Trials chwalą się liczbą graczy

We wpisie opublikowanym na Steam twórcy The Outlast Trials podzielili się planami rozwoju gry na najbliższe miesiące, a także zaprezentowali specjalne nagrody przygotowane z okazji 1. rocznicy premiery. Deweloperzy ze studia Red Barrels wykorzystali również uroczysty moment na pochwalenie się sukcesem swojej produkcji. Okazuje się bowiem, że najnowsza odsłona serii Outlast nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy.