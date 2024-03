The Outlast Trials z dobrym odbiorem wśród krytyków. Pierwsze recenzje survival horroru

Jak wskazują pierwsze recenzje The Outlast Trials, survival horror został ciepło przyjęty przez krytyków, otrzymując nawet noty na poziomie 10/10. Wśród aspektów, które przypadły do gustu krytykom, wymienia się między innymi mroczną atmosferę, przerażający i wciągający klimat czy zapadających w pamięć przeciwników. Recenzenci zwracają również uwagę na udane przeniesienie formuły singleplayer do trybu kooperacji. Według dziennikarzy The Outlast Trials jest brutalne, bezlitosne i potrafi trzymać w napięciu. Na pochwałę ma także zasługiwać oprawa dźwiękowa.